Bunni Pris (BUNNI)
-0.03%
+3.81%
-26.14%
-26.14%
Bunni (BUNNI) sanntidsprisen er $0.003758. I løpet av de siste 24 timene har BUNNI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00361045 og et toppnivå på $ 0.00376645, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BUNNI er $ 0.02499457, mens den rekordlave prisen er $ 0.00248243.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BUNNI endret seg med -0.03% i løpet av den siste timen, +3.81% over 24 timer og -26.14% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Bunni er $ 2.60M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BUNNI er 690.90M, med en total tilgang på 987710788.8524388. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.71M.
I løpet av i dag er prisendringen på Bunni til USD ble $ +0.00013795.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Bunni til USD ble $ -0.0024496158.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Bunni til USD ble $ -0.0030675268.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Bunni til USD ble $ 0.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ +0.00013795
|+3.81%
|30 dager
|$ -0.0024496158
|-65.18%
|60 dager
|$ -0.0030675268
|-81.62%
|90 dager
|$ 0
|--
Bunni v2 helps LPs build yield-maximized, dynamic, and automated liquidity pools. Our rehypothecation hook boosts LP returns by pairing steady APYs from lending vaults with swap fees, driving higher yields to our pools before incentives. • Liquidity Density Functions (LDFs): Enable complex liquidity shapes with constant gas cost swaps. These are really nice and offer more customization than our competitors. For example, we are more gas-efficient and customizable than our competitors. • Shapeshifting: This allows for programmatic shifting, morphing, or switching of liquidity distributions. LPs love this. For stablecoins, we have a custom LDF that will actually allow you to buy the dip! TLDR, you can start with a center-heavy shape and automatically switch to edge-heavy before going back to create deep liquidity at the peg again. • Autonomous rebalancing: Maintains optimal token ratios without external keepers. • am-AMM: Recaptures MEV and optimizes fees via auctions. https://x.com/bunni_xyz/status/1788629395487572246 This is a cool feature for LPs and can give market makers a competitive advantage. They "rent" the rights to swap fees so for arbitrage purposes they are essentially trading without a swap fee, just rent. • Surge fee: Protects against sandwiching. • Rehypothecation: Let's idle liquidity outside of the current price tick earn throughout defi, so we could have an LP pool that rehypos the USDC in your pair to a number of projects. Aave, Yearn, Euler, Morpho, for example would work. They love this because it's essentially a new form of TVL. • Volatility-based swap fee: This is a dynamic fee model that adjusts to price volatility. We can use it by default or automatically if the am-amm doesn't get renters. • Auto-compounding: Automatically reinvests fees into liquidity positions.
