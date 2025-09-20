Bunni (BUNNI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00361045 24 timer høy $ 0.00376645 All Time High $ 0.02499457 Laveste pris $ 0.00248243 Prisendring (1H) -0.03% Prisendring (1D) +3.81% Prisendring (7D) -26.14%

Bunni (BUNNI) sanntidsprisen er $0.003758. I løpet av de siste 24 timene har BUNNI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00361045 og et toppnivå på $ 0.00376645, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BUNNI er $ 0.02499457, mens den rekordlave prisen er $ 0.00248243.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BUNNI endret seg med -0.03% i løpet av den siste timen, +3.81% over 24 timer og -26.14% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bunni (BUNNI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.60M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.71M Opplagsforsyning 690.90M Total forsyning 987,710,788.8524388

Nåværende markedsverdi på Bunni er $ 2.60M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BUNNI er 690.90M, med en total tilgang på 987710788.8524388. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.71M.