BunkerCoin (BUNKER) Informasjon The world’s biggest private bunker is real, existing and owned by us. Bunker Coordinates: 51.857622222222, 11.025811111111 BunkerCoin is a project that creates safe havens in times of uncertainty and crisis. The focus is on the renovation and modernisation of the world's largest private bunker facility (codename Malachit / Komplexlager 12) close to Berlin (750’000 sqft of bunker space and 10’700’000 sqft of land above), which is designed to offer maximum protection. In addition, we will be developing an app that provides early warnings in the event of a crisis and efficiently coordinates evacuations, as well as enabling backup communication between the community. In the future, we also plan to offer customised panic rooms as well as private security services to provide the best possible support for the evacuation and safety of our community members. In the long term, we are planning further projects, such as in The Gambia, the friendliest and most peaceful country in Africa. Offisiell nettside: https://bunkercoin.io/ Teknisk dokument: https://bunkercoin.io/whitepaper Kjøp BUNKER nå!

BunkerCoin (BUNKER) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BunkerCoin (BUNKER), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.32M $ 1.32M $ 1.32M Total forsyning: $ 999.74M $ 999.74M $ 999.74M Sirkulerende forsyning: $ 999.74M $ 999.74M $ 999.74M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.32M $ 1.32M $ 1.32M All-time high: $ 0.00863041 $ 0.00863041 $ 0.00863041 All-Time Low: $ 0.00017991 $ 0.00017991 $ 0.00017991 Nåværende pris: $ 0.00132191 $ 0.00132191 $ 0.00132191 Lær mer om BunkerCoin (BUNKER) pris

BunkerCoin (BUNKER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BunkerCoin (BUNKER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BUNKER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BUNKER tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BUNKERs tokenomics, kan du utforske BUNKER tokenets livepris!

BUNKER prisforutsigelse Vil du vite hvor BUNKER kan være på vei? Vår BUNKER prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BUNKER tokenets prisforutsigelse nå!

