BunkerCoin (BUNKER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00139267 24 timer høy $ 0.00153523 All Time High $ 0.00863041 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.14% Prisendring (1D) -7.77% Prisendring (7D) -7.98%

BunkerCoin (BUNKER) sanntidsprisen er $0.0014159. I løpet av de siste 24 timene har BUNKER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00139267 og et toppnivå på $ 0.00153523, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BUNKER er $ 0.00863041, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BUNKER endret seg med +0.14% i løpet av den siste timen, -7.77% over 24 timer og -7.98% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BunkerCoin (BUNKER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.42M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.42M Opplagsforsyning 999.74M Total forsyning 999,735,565.434099

Nåværende markedsverdi på BunkerCoin er $ 1.42M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BUNKER er 999.74M, med en total tilgang på 999735565.434099. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.42M.