Bundles (BNDL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Bundles (BNDL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

Bundles (BNDL) Informasjon Create and trade diversified bundles of crypto tokens with ease. Instead of managing multiple assets individually, group them into customizable bundles and track their overall performance as a single unit. The Bundles platform simplifies your trading experience by executing swaps into all of the underlying tokens within a bundle through a single, seamless transaction. Buy into narratives instead of individual coins. Offisiell nettside: https://bundles.gg/ Kjøp BNDL nå!

Bundles (BNDL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bundles (BNDL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 94.31K Total forsyning: $ 896.72M Sirkulerende forsyning: $ 655.89M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 128.94K All-time high: $ 0.00199644 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0.00014351

Bundles (BNDL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bundles (BNDL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BNDL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BNDL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BNDLs tokenomics, kan du utforske BNDL tokenets livepris!

BNDL prisforutsigelse Vil du vite hvor BNDL kan være på vei? Vår BNDL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BNDL tokenets prisforutsigelse nå!

