Bundles (BNDL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00199644$ 0.00199644 $ 0.00199644 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.02% Prisendring (1D) -2.19% Prisendring (7D) -9.80% Prisendring (7D) -9.80%

Bundles (BNDL) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BNDL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BNDL er $ 0.00199644, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BNDL endret seg med -0.02% i løpet av den siste timen, -2.19% over 24 timer og -9.80% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bundles (BNDL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 106.67K$ 106.67K $ 106.67K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 145.94K$ 145.94K $ 145.94K Opplagsforsyning 655.89M 655.89M 655.89M Total forsyning 897,379,276.5507255 897,379,276.5507255 897,379,276.5507255

Nåværende markedsverdi på Bundles er $ 106.67K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BNDL er 655.89M, med en total tilgang på 897379276.5507255. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 145.94K.