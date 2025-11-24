Bunana pris i dag

Sanntids Bunana (BUNANA) pris i dag er $ 0.00134638, med en 4.49% endring de siste 24 timene. Nåværende BUNANA til USD konverteringssats er $ 0.00134638 per BUNANA.

Bunana rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,352,928, med en sirkulerende forsyning på 1.00B BUNANA. I løpet av de siste 24 timene BUNANA har den blitt handlet mellom $ 0.00113554(laveste) og $ 0.00138268 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00595379, mens tidenes laveste notering var $ 0.00113554.

Kortsiktig har BUNANA beveget seg -0.95% i løpet av den siste timen og -23.61% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Bunana (BUNANA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Bunana er $ 1.35M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BUNANA er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.35M.