Bumshaft (BUMSHAFT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Bumshaft (BUMSHAFT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Bumshaft (BUMSHAFT) Informasjon Amidst the IBS token surge, a clank.fun meme emerged as a hero. Bumshaft, born as a playful twist on Dickbutt, has grown into a phenomenon. It's gearing up for an upcoming 3,333 PFP NFT collection that blends top-tier art, vibes, and a cute, friendly face adored by many. Offered as a free mint to active participants it aims to unite the clanker ecosystem, with ambitions to have thousands of Bumshaft PFPs across socials, showcasing the ecosystem's strength Offisiell nettside: https://bumshaft.fun Kjøp BUMSHAFT nå!

Bumshaft (BUMSHAFT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bumshaft (BUMSHAFT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 59.67K $ 59.67K $ 59.67K Total forsyning: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Sirkulerende forsyning: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 59.67K $ 59.67K $ 59.67K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Bumshaft (BUMSHAFT) pris

Bumshaft (BUMSHAFT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bumshaft (BUMSHAFT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BUMSHAFT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BUMSHAFT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BUMSHAFTs tokenomics, kan du utforske BUMSHAFT tokenets livepris!

BUMSHAFT prisforutsigelse Vil du vite hvor BUMSHAFT kan være på vei? Vår BUMSHAFT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BUMSHAFT tokenets prisforutsigelse nå!

