Bumper (BUMP) Informasjon Bumper protects the value of your crypto using a radically innovative DeFi protocol. Set the price you want to protect and if the market crashes, your asset will never fall below that price. Importantly, if the market pumps, your asset rises too. Protect your crypto price from market drops. To protect your assets simply connect your wallet to the Bumper dApp. Choose the amount and price of the crypto asset you want to protect and it's locked in. No matter where the market heads, the value of your crypto won't drop below the set price. Earn a regular yield by staking. Stake your stablecoin (USDC initially) and receive a yield from premiums paid by protection takers, alongside native $Bump token emissions Offisiell nettside: https://bumper.fi Kjøp BUMP nå!

Bumper (BUMP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bumper (BUMP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 262.75K $ 262.75K $ 262.75K Total forsyning: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Sirkulerende forsyning: $ 195.68M $ 195.68M $ 195.68M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 335.68K $ 335.68K $ 335.68K All-time high: $ 0.438225 $ 0.438225 $ 0.438225 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.0013427 $ 0.0013427 $ 0.0013427 Lær mer om Bumper (BUMP) pris

Bumper (BUMP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bumper (BUMP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BUMP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BUMP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BUMPs tokenomics, kan du utforske BUMP tokenets livepris!

BUMP prisforutsigelse Vil du vite hvor BUMP kan være på vei? Vår BUMP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BUMP tokenets prisforutsigelse nå!

