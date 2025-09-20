Dagens Bumper livepris er 0.00127306 USD. Spor prisoppdateringer for BUMP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BUMP pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Bumper livepris er 0.00127306 USD. Spor prisoppdateringer for BUMP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BUMP pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om BUMP

BUMP Prisinformasjon

BUMP Offisiell nettside

BUMP tokenomics

BUMP Prisprognose

Bumper Pris (BUMP)

1 BUMP til USD livepris:

$0.00127306
$0.00127306
-9.30%1D
USD
Bumper (BUMP) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:58:48 (UTC+8)

Bumper (BUMP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00126483
$ 0.00126483
24 timer lav
$ 0.00140888
$ 0.00140888
24 timer høy

$ 0.00126483
$ 0.00126483

$ 0.00140888
$ 0.00140888

$ 0.438225
$ 0.438225

$ 0
$ 0

-0.10%

-9.33%

-25.50%

-25.50%

Bumper (BUMP) sanntidsprisen er $0.00127306. I løpet av de siste 24 timene har BUMP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00126483 og et toppnivå på $ 0.00140888, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BUMP er $ 0.438225, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BUMP endret seg med -0.10% i løpet av den siste timen, -9.33% over 24 timer og -25.50% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bumper (BUMP) Markedsinformasjon

$ 249.12K
$ 249.12K

--
--

$ 318.27K
$ 318.27K

195.68M
195.68M

250,000,000.0
250,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Bumper er $ 249.12K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BUMP er 195.68M, med en total tilgang på 250000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 318.27K.

Bumper (BUMP) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Bumper til USD ble $ -0.00013102206696356.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Bumper til USD ble $ -0.0002523007.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Bumper til USD ble $ -0.0002964903.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Bumper til USD ble $ -0.0006935449882976116.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00013102206696356-9.33%
30 dager$ -0.0002523007-19.81%
60 dager$ -0.0002964903-23.28%
90 dager$ -0.0006935449882976116-35.26%

Hva er Bumper (BUMP)

Bumper protects the value of your crypto using a radically innovative DeFi protocol. Set the price you want to protect and if the market crashes, your asset will never fall below that price. Importantly, if the market pumps, your asset rises too. Protect your crypto price from market drops. To protect your assets simply connect your wallet to the Bumper dApp. Choose the amount and price of the crypto asset you want to protect and it's locked in. No matter where the market heads, the value of your crypto won't drop below the set price. Earn a regular yield by staking. Stake your stablecoin (USDC initially) and receive a yield from premiums paid by protection takers, alongside native $Bump token emissions

Bumper (BUMP) Ressurs

Offisiell nettside

Bumper Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Bumper (BUMP) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Bumper (BUMP) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Bumper.

Sjekk Bumperprisprognosen nå!

BUMP til lokale valutaer

Bumper (BUMP) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Bumper (BUMP) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BUMP tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Bumper (BUMP)

Hvor mye er Bumper (BUMP) verdt i dag?
Live BUMP prisen i USD er 0.00127306 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BUMP-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BUMP til USD er $ 0.00127306. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Bumper?
Markedsverdien for BUMP er $ 249.12K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BUMP?
Den sirkulerende forsyningen av BUMP er 195.68M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBUMP ?
BUMP oppnådde en ATH-pris på 0.438225 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BUMP?
BUMP så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til BUMP?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BUMP er -- USD.
Vil BUMP gå høyere i år?
BUMP kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BUMP prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:58:48 (UTC+8)

Bumper (BUMP) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

