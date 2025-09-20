Bumper (BUMP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00126483 $ 0.00126483 $ 0.00126483 24 timer lav $ 0.00140888 $ 0.00140888 $ 0.00140888 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00126483$ 0.00126483 $ 0.00126483 24 timer høy $ 0.00140888$ 0.00140888 $ 0.00140888 All Time High $ 0.438225$ 0.438225 $ 0.438225 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.10% Prisendring (1D) -9.33% Prisendring (7D) -25.50% Prisendring (7D) -25.50%

Bumper (BUMP) sanntidsprisen er $0.00127306. I løpet av de siste 24 timene har BUMP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00126483 og et toppnivå på $ 0.00140888, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BUMP er $ 0.438225, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BUMP endret seg med -0.10% i løpet av den siste timen, -9.33% over 24 timer og -25.50% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bumper (BUMP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 249.12K$ 249.12K $ 249.12K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 318.27K$ 318.27K $ 318.27K Opplagsforsyning 195.68M 195.68M 195.68M Total forsyning 250,000,000.0 250,000,000.0 250,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Bumper er $ 249.12K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BUMP er 195.68M, med en total tilgang på 250000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 318.27K.