Bulls vs Bears pris i dag

Sanntids Bulls vs Bears (BULLSVSBEARS) pris i dag er $ 0.00000981, med en 0.72% endring de siste 24 timene. Nåværende BULLSVSBEARS til USD konverteringssats er $ 0.00000981 per BULLSVSBEARS.

Bulls vs Bears rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 9,807.3, med en sirkulerende forsyning på 1.00B BULLSVSBEARS. I løpet av de siste 24 timene BULLSVSBEARS har den blitt handlet mellom $ 0.0000097(laveste) og $ 0.00000989 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00013281, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000658.

Kortsiktig har BULLSVSBEARS beveget seg -- i løpet av den siste timen og -10.71% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Bulls vs Bears (BULLSVSBEARS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.81K$ 9.81K $ 9.81K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.81K$ 9.81K $ 9.81K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

