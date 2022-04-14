BullDogito (BDOGITO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BullDogito (BDOGITO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BullDogito (BDOGITO) Informasjon The Bulldogito project is an innovative initiative in the cryptocurrency market that combines the popular appeal of memes with the security and sustainability of Real World Assets (RWA). Its goal is to offer investors an opportunity to participate in a disruptive and sustainable project that merges fun, innovation, and value appreciation. Bulldogito stands out due to its structure that incorporates RWAs, providing stability and reliability in the market. The pre-sale raised $400,000, attracting over 5,000 investors and establishing itself as a milestone of trust. Additionally, the project adopts a scarcity model by burning more than 50% of its total supply, increasing the token's potential for appreciation. Investors in Bulldogito will gain access to exclusive benefits, such as profit-sharing from RWAs, decentralized governance, and loyalty reward programs. Managed by PIXSWAP, a well-established platform in the Brazilian cryptocurrency market, the project ensures transparency, security, and solid results. The roadmap outlines strategies for exchange listings, global expansion, and strategic partnerships, aiming to establish itself as a reference in the cryptocurrency market while promoting positive economic and social impact​ Offisiell nettside: https://bulldogito.com/ Teknisk dokument: https://bulldogito.gitbook.io/bulldogito.gitbook.io Kjøp BDOGITO nå!

BullDogito (BDOGITO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BullDogito (BDOGITO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.05M $ 1.05M $ 1.05M Total forsyning: $ 1.09B $ 1.09B $ 1.09B Sirkulerende forsyning: $ 387.34M $ 387.34M $ 387.34M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.94M $ 2.94M $ 2.94M All-time high: $ 0.04377755 $ 0.04377755 $ 0.04377755 All-Time Low: $ 0.00148213 $ 0.00148213 $ 0.00148213 Nåværende pris: $ 0.00271224 $ 0.00271224 $ 0.00271224 Lær mer om BullDogito (BDOGITO) pris

BullDogito (BDOGITO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BullDogito (BDOGITO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BDOGITO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BDOGITO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BDOGITOs tokenomics, kan du utforske BDOGITO tokenets livepris!

BDOGITO prisforutsigelse Vil du vite hvor BDOGITO kan være på vei? Vår BDOGITO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BDOGITO tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!