BullDogito (BDOGITO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00256215 24 timer høy $ 0.00262935 All Time High $ 0.04377755 Laveste pris $ 0.00148213 Prisendring (1H) +0.27% Prisendring (1D) +0.99% Prisendring (7D) +6.51%

BullDogito (BDOGITO) sanntidsprisen er $0.00262565. I løpet av de siste 24 timene har BDOGITO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00256215 og et toppnivå på $ 0.00262935, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BDOGITO er $ 0.04377755, mens den rekordlave prisen er $ 0.00148213.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BDOGITO endret seg med +0.27% i løpet av den siste timen, +0.99% over 24 timer og +6.51% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BullDogito (BDOGITO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.02M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.86M Opplagsforsyning 389.35M Total forsyning 1,089,353,847.0066679

Nåværende markedsverdi på BullDogito er $ 1.02M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BDOGITO er 389.35M, med en total tilgang på 1089353847.0066679. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.86M.