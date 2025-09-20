Dagens BullDogito livepris er 0.00262565 USD. Spor prisoppdateringer for BDOGITO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BDOGITO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens BullDogito livepris er 0.00262565 USD. Spor prisoppdateringer for BDOGITO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BDOGITO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om BDOGITO

BDOGITO Prisinformasjon

BDOGITO teknisk dokument

BDOGITO Offisiell nettside

BDOGITO tokenomics

BDOGITO Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

BullDogito Logo

BullDogito Pris (BDOGITO)

Ikke oppført

1 BDOGITO til USD livepris:

$0.0026261
$0.0026261$0.0026261
+1.20%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
BullDogito (BDOGITO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:19:48 (UTC+8)

BullDogito (BDOGITO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00256215
$ 0.00256215$ 0.00256215
24 timer lav
$ 0.00262935
$ 0.00262935$ 0.00262935
24 timer høy

$ 0.00256215
$ 0.00256215$ 0.00256215

$ 0.00262935
$ 0.00262935$ 0.00262935

$ 0.04377755
$ 0.04377755$ 0.04377755

$ 0.00148213
$ 0.00148213$ 0.00148213

+0.27%

+0.99%

+6.51%

+6.51%

BullDogito (BDOGITO) sanntidsprisen er $0.00262565. I løpet av de siste 24 timene har BDOGITO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00256215 og et toppnivå på $ 0.00262935, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BDOGITO er $ 0.04377755, mens den rekordlave prisen er $ 0.00148213.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BDOGITO endret seg med +0.27% i løpet av den siste timen, +0.99% over 24 timer og +6.51% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BullDogito (BDOGITO) Markedsinformasjon

$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M

--
----

$ 2.86M
$ 2.86M$ 2.86M

389.35M
389.35M 389.35M

1,089,353,847.0066679
1,089,353,847.0066679 1,089,353,847.0066679

Nåværende markedsverdi på BullDogito er $ 1.02M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BDOGITO er 389.35M, med en total tilgang på 1089353847.0066679. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.86M.

BullDogito (BDOGITO) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på BullDogito til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på BullDogito til USD ble $ -0.0003189841.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på BullDogito til USD ble $ -0.0002812879.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på BullDogito til USD ble $ +0.00002550049218608.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.99%
30 dager$ -0.0003189841-12.14%
60 dager$ -0.0002812879-10.71%
90 dager$ +0.00002550049218608+0.98%

Hva er BullDogito (BDOGITO)

The Bulldogito project is an innovative initiative in the cryptocurrency market that combines the popular appeal of memes with the security and sustainability of Real World Assets (RWA). Its goal is to offer investors an opportunity to participate in a disruptive and sustainable project that merges fun, innovation, and value appreciation. Bulldogito stands out due to its structure that incorporates RWAs, providing stability and reliability in the market. The pre-sale raised $400,000, attracting over 5,000 investors and establishing itself as a milestone of trust. Additionally, the project adopts a scarcity model by burning more than 50% of its total supply, increasing the token's potential for appreciation. Investors in Bulldogito will gain access to exclusive benefits, such as profit-sharing from RWAs, decentralized governance, and loyalty reward programs. Managed by PIXSWAP, a well-established platform in the Brazilian cryptocurrency market, the project ensures transparency, security, and solid results. The roadmap outlines strategies for exchange listings, global expansion, and strategic partnerships, aiming to establish itself as a reference in the cryptocurrency market while promoting positive economic and social impact​

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

BullDogito (BDOGITO) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

BullDogito Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil BullDogito (BDOGITO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BullDogito (BDOGITO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for BullDogito.

Sjekk BullDogitoprisprognosen nå!

BDOGITO til lokale valutaer

BullDogito (BDOGITO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BullDogito (BDOGITO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BDOGITO tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om BullDogito (BDOGITO)

Hvor mye er BullDogito (BDOGITO) verdt i dag?
Live BDOGITO prisen i USD er 0.00262565 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BDOGITO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BDOGITO til USD er $ 0.00262565. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for BullDogito?
Markedsverdien for BDOGITO er $ 1.02M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BDOGITO?
Den sirkulerende forsyningen av BDOGITO er 389.35M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBDOGITO ?
BDOGITO oppnådde en ATH-pris på 0.04377755 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BDOGITO?
BDOGITO så en ATL-pris på 0.00148213 USD.
Hva er handelsvolumet til BDOGITO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BDOGITO er -- USD.
Vil BDOGITO gå høyere i år?
BDOGITO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BDOGITO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:19:48 (UTC+8)

BullDogito (BDOGITO) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.