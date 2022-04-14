BULLCAT (BULLCAT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BULLCAT (BULLCAT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BULLCAT (BULLCAT) Informasjon Meet BullCat, the meme coin that merges the fierce determination of a bull with the sleek, playful spirit of a cat! BullCat is here to pounce on the crypto scene, delivering powerful gains with a purr. Inspired by the relentless drive of a bull market and the clever curiosity of a cat, BullCat roams the blockchain, scratching out opportunities for its holders. With BullCat in your wallet, you're part of a community that’s all about resilience, wit, and a hint of mischief. HODL tight because, like a cat, BullCat knows when to leap! Offisiell nettside: https://bullcatonsol.xyz/ Kjøp BULLCAT nå!

BULLCAT (BULLCAT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BULLCAT (BULLCAT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 16.93K $ 16.93K $ 16.93K Total forsyning: $ 998.39M $ 998.39M $ 998.39M Sirkulerende forsyning: $ 998.39M $ 998.39M $ 998.39M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 16.93K $ 16.93K $ 16.93K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om BULLCAT (BULLCAT) pris

BULLCAT (BULLCAT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BULLCAT (BULLCAT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BULLCAT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BULLCAT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BULLCATs tokenomics, kan du utforske BULLCAT tokenets livepris!

