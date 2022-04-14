BULLCAT (BULLCAT) tokenomics
BULLCAT (BULLCAT) Informasjon
Meet BullCat, the meme coin that merges the fierce determination of a bull with the sleek, playful spirit of a cat! BullCat is here to pounce on the crypto scene, delivering powerful gains with a purr. Inspired by the relentless drive of a bull market and the clever curiosity of a cat, BullCat roams the blockchain, scratching out opportunities for its holders.
With BullCat in your wallet, you're part of a community that’s all about resilience, wit, and a hint of mischief. HODL tight because, like a cat, BullCat knows when to leap!
BULLCAT (BULLCAT) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BULLCAT (BULLCAT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
BULLCAT (BULLCAT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak BULLCAT (BULLCAT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet BULLCAT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange BULLCAT tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår BULLCATs tokenomics, kan du utforske BULLCAT tokenets livepris!
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.