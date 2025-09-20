BULLCAT (BULLCAT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.79% Prisendring (1D) -5.20% Prisendring (7D) -36.20% Prisendring (7D) -36.20%

BULLCAT (BULLCAT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BULLCAT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BULLCAT er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BULLCAT endret seg med +0.79% i løpet av den siste timen, -5.20% over 24 timer og -36.20% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BULLCAT (BULLCAT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 19.16K$ 19.16K $ 19.16K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 19.16K$ 19.16K $ 19.16K Opplagsforsyning 998.39M 998.39M 998.39M Total forsyning 998,392,802.057933 998,392,802.057933 998,392,802.057933

Nåværende markedsverdi på BULLCAT er $ 19.16K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BULLCAT er 998.39M, med en total tilgang på 998392802.057933. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 19.16K.