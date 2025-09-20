BullBear AI (AIBB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00% Prisendring (7D) 0.00%

BullBear AI (AIBB) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har AIBB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AIBB er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AIBB endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BullBear AI (AIBB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 20.19K$ 20.19K $ 20.19K Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Total forsyning 2,242,924,267,674,140.8 2,242,924,267,674,140.8 2,242,924,267,674,140.8

Nåværende markedsverdi på BullBear AI er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AIBB er 0.00, med en total tilgang på 2242924267674140.8. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 20.19K.