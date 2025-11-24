Bull Pepe pris i dag

Sanntids Bull Pepe (BULLPEPE) pris i dag er $ 0.00000859, med en 4.89% endring de siste 24 timene. Nåværende BULLPEPE til USD konverteringssats er $ 0.00000859 per BULLPEPE.

Bull Pepe rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 8,587.74, med en sirkulerende forsyning på 1.00B BULLPEPE. I løpet av de siste 24 timene BULLPEPE har den blitt handlet mellom $ 0.00000814(laveste) og $ 0.00000864 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00088808, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000804.

Kortsiktig har BULLPEPE beveget seg +0.48% i løpet av den siste timen og -10.35% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Bull Pepe (BULLPEPE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.59K$ 8.59K $ 8.59K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 8.59K$ 8.59K $ 8.59K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Bull Pepe er $ 8.59K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BULLPEPE er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.59K.