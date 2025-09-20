Bull BTC Club (BBC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.083207$ 0.083207 $ 0.083207 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.40% Prisendring (1D) -2.36% Prisendring (7D) +1.31% Prisendring (7D) +1.31%

Bull BTC Club (BBC) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BBC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BBC er $ 0.083207, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BBC endret seg med +0.40% i løpet av den siste timen, -2.36% over 24 timer og +1.31% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bull BTC Club (BBC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 59.45K$ 59.45K $ 59.45K Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Total forsyning 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Bull BTC Club er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BBC er 0.00, med en total tilgang på 2100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 59.45K.