Sanntids BULBUL2DAO (BULBUL) pris i dag er $ 0.00005564, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende BULBUL til USD konverteringssats er $ 0.00005564 per BULBUL.

BULBUL2DAO rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 55,641, med en sirkulerende forsyning på 1.00B BULBUL. I løpet av de siste 24 timene BULBUL har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00084307, mens tidenes laveste notering var $ 0.00004083.

Kortsiktig har BULBUL beveget seg -- i løpet av den siste timen og +5.60% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

BULBUL2DAO (BULBUL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 55.64K$ 55.64K $ 55.64K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 55.64K$ 55.64K $ 55.64K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på BULBUL2DAO er $ 55.64K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BULBUL er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 55.64K.