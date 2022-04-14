Buildr (BLDR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Buildr (BLDR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Buildr (BLDR) Informasjon Buildr is an AI-powered on-chain companion that enables users to launch tokens, perform token swaps, place limit orders, and automate DeFi actions using natural language. Built on BNB Smart Chain, Buildr combines AI with blockchain infrastructure to simplify on-chain execution. The $BLDR token powers the Buildr platform, providing access to exclusive features, agent usage, governance, and rev-share. Offisiell nettside: https://buildr.bot Kjøp BLDR nå!

Buildr (BLDR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Buildr (BLDR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 7.67K $ 7.67K $ 7.67K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.67K $ 7.67K $ 7.67K All-time high: $ 0.00110243 $ 0.00110243 $ 0.00110243 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Buildr (BLDR) pris

Buildr (BLDR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Buildr (BLDR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BLDR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BLDR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BLDRs tokenomics, kan du utforske BLDR tokenets livepris!

BLDR prisforutsigelse Vil du vite hvor BLDR kan være på vei? Vår BLDR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BLDR tokenets prisforutsigelse nå!

