BuildAI (BUILD) Informasjon At the heart of BuildAI lies a robust blend of cutting-edge technologies, meticulously crafted to streamline the process of Telegram bot development. From AI-driven algorithms to seamless integration with Telegram's platform, our technology stack is designed to empower users with unparalleled efficiency and flexibility. Artificial Intelligence (AI): BuildAI leverages the power of AI to simplify bot creation and enhance functionality. Through advanced algorithms, our platform offers features such as natural language processing (NLP) for chatbots, image recognition for visual content, and predictive analytics for personalized interactions. By harnessing AI, users can automate tasks, personalize user experiences, and unlock new levels of innovation in bot development. User-Friendly Interface: Central to BuildAI technology is its intuitive user interface, designed to cater to users of all skill levels. Whether you're a seasoned developer or a complete novice, our platform offers a seamless experience with drag-and-drop functionality, customizable templates, and real-time previews. With simplicity at its core, BuildAI empowers users to bring their bot ideas to life with ease. Integration with Telegram: BuildAI seamlessly integrates with Telegram's platform, allowing users to deploy their bots directly within the messaging app. Through Telegram's APIs and developer tools, BuildAI facilitates seamless communication between bots and users, enabling real-time interactions, message delivery, and data synchronization. With instant access to Telegram's vast user base, BuildAI ensures maximum reach and engagement for your bots. Cloud Infrastructure: BuildAIis built on a scalable and reliable cloud infrastructure, ensuring optimal performance and uptime for users. With cloud-based storage, computing resources, and deployment capabilities, our platform enables users to scale their bots effortlessly to meet growing demands. Offisiell nettside: https://buildaierc.com/ Teknisk dokument: https://build-ai.gitbook.io/docs/ Kjøp BUILD nå!

BuildAI (BUILD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BuildAI (BUILD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 751.00K $ 751.00K $ 751.00K Total forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Sirkulerende forsyning: $ 8.87M $ 8.87M $ 8.87M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 847.13K $ 847.13K $ 847.13K All-time high: $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 All-Time Low: $ 0.0028824 $ 0.0028824 $ 0.0028824 Nåværende pris: $ 0.084713 $ 0.084713 $ 0.084713 Lær mer om BuildAI (BUILD) pris

BuildAI (BUILD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BuildAI (BUILD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BUILD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BUILD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BUILDs tokenomics, kan du utforske BUILD tokenets livepris!

