BuildAI (BUILD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.087287 $ 0.087287 $ 0.087287 24 timer lav $ 0.091824 $ 0.091824 $ 0.091824 24 timer høy 24 timer lav $ 0.087287$ 0.087287 $ 0.087287 24 timer høy $ 0.091824$ 0.091824 $ 0.091824 All Time High $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 Laveste pris $ 0.0028824$ 0.0028824 $ 0.0028824 Prisendring (1H) +0.11% Prisendring (1D) -4.32% Prisendring (7D) -9.05% Prisendring (7D) -9.05%

BuildAI (BUILD) sanntidsprisen er $0.087689. I løpet av de siste 24 timene har BUILD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.087287 og et toppnivå på $ 0.091824, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BUILD er $ 1.14, mens den rekordlave prisen er $ 0.0028824.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BUILD endret seg med +0.11% i løpet av den siste timen, -4.32% over 24 timer og -9.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BuildAI (BUILD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 777.38K$ 777.38K $ 777.38K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 876.89K$ 876.89K $ 876.89K Opplagsforsyning 8.87M 8.87M 8.87M Total forsyning 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på BuildAI er $ 777.38K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BUILD er 8.87M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 876.89K.