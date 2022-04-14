buidl (BUIDL) tokenomics

buidl (BUIDL) Informasjon

dev.fun is a platform that lets anyone turn an idea into a live app instantly, tied to any pump.fun token. dev.fun makes app creation with AI as easy posting on X, with no coding required.

buidlDAO ($buidl) is the operating DAO for dev.fun & the main way to get liquid exposure to its ecosystem. buidl fuels dev.fun’s growth and value creation through three core mechanisms:

  1. buidlAccelerator:

    Projects contributing either 3% of their token supply or $3K to gain direct access to hands-on support from both the buidlDAO and dev.fun teams. This support includes assistance with distribution, visibility, development resources, and go-to-market strategies.

  2. dapp supercycle

    buidlDAO partners with memecoin/NFT communities/protocols and chains to drive hackathons, content, and viral app launches. Incentives drive the buidl community to grow partner ecosystems, while also bringing external attention to dev.fun.

  3. buidlDAO value accrual

    The DAO earns from accelerator fees, template marketplace, and revenue-generating core apps & primitives, creating a tokenomics flywheel accruing value to the DAO’s native token, $buidl.

By growing the ecosystem, buidl aligns with the long term growth of the platform and empowers creators to shape the app economy.

https://buidl.eco/
https://buidl.eco/

buidl (BUIDL) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for buidl (BUIDL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 861.09K
Total forsyning:
$ 999.88M
Sirkulerende forsyning:
$ 999.88M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 861.09K
All-time high:
$ 0.01813282
All-Time Low:
$ 0.00079986
Nåværende pris:
$ 0.00085724
buidl (BUIDL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak buidl (BUIDL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet BUIDL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange BUIDL tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår BUIDLs tokenomics, kan du utforske BUIDL tokenets livepris!

