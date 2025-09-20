Bugs Bunny (BUGS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.061833$ 0.061833 $ 0.061833 Laveste pris $ 0.00006601$ 0.00006601 $ 0.00006601 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -3.10% Prisendring (7D) -3.10%

Bugs Bunny (BUGS) sanntidsprisen er $0.00027996. I løpet av de siste 24 timene har BUGS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BUGS er $ 0.061833, mens den rekordlave prisen er $ 0.00006601.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BUGS endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -3.10% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bugs Bunny (BUGS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 16.95K$ 16.95K $ 16.95K Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Total forsyning 60,548,000.0 60,548,000.0 60,548,000.0

Nåværende markedsverdi på Bugs Bunny er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BUGS er 0.00, med en total tilgang på 60548000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 16.95K.