Bugna (BGA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy $ 0 All Time High $ 0 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) +13.33% Prisendring (7D) +27.72%

Bugna (BGA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BGA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BGA er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BGA endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, +13.33% over 24 timer og +27.72% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bugna (BGA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 13.32K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 13.32K Opplagsforsyning 47.04B Total forsyning 47,037,887,571.09701

Nåværende markedsverdi på Bugna er $ 13.32K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BGA er 47.04B, med en total tilgang på 47037887571.09701. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.32K.