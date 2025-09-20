Bueno (BUENO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01093737$ 0.01093737 $ 0.01093737 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.40% Prisendring (1D) -16.93% Prisendring (7D) -23.86% Prisendring (7D) -23.86%

Bueno (BUENO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BUENO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BUENO er $ 0.01093737, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BUENO endret seg med +0.40% i løpet av den siste timen, -16.93% over 24 timer og -23.86% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bueno (BUENO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 45.93K$ 45.93K $ 45.93K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 45.93K$ 45.93K $ 45.93K Opplagsforsyning 870.90M 870.90M 870.90M Total forsyning 870,899,999.29335 870,899,999.29335 870,899,999.29335

Nåværende markedsverdi på Bueno er $ 45.93K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BUENO er 870.90M, med en total tilgang på 870899999.29335. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 45.93K.