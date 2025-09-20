Dagens Bueno livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for BUENO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BUENO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Bueno livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for BUENO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BUENO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Bueno Pris (BUENO)

1 BUENO til USD livepris:

--
----
-15.80%1D
Bueno (BUENO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:47:09 (UTC+8)

Bueno (BUENO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01093737
$ 0.01093737$ 0.01093737

$ 0
$ 0$ 0

+0.40%

-16.93%

-23.86%

-23.86%

Bueno (BUENO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BUENO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BUENO er $ 0.01093737, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BUENO endret seg med +0.40% i løpet av den siste timen, -16.93% over 24 timer og -23.86% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bueno (BUENO) Markedsinformasjon

$ 45.93K
$ 45.93K$ 45.93K

--
----

$ 45.93K
$ 45.93K$ 45.93K

870.90M
870.90M 870.90M

870,899,999.29335
870,899,999.29335 870,899,999.29335

Nåværende markedsverdi på Bueno er $ 45.93K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BUENO er 870.90M, med en total tilgang på 870899999.29335. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 45.93K.

Bueno (BUENO) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Bueno til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Bueno til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Bueno til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Bueno til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-16.93%
30 dager$ 0+43.44%
60 dager$ 0+17.74%
90 dager$ 0--

Hva er Bueno (BUENO)

Miazaki's pet mainecoon. Bueno is the name of Kendu Miazaki's cat. Kendu Miazaki is the founder of one of the largest meme coins on ETH of 2024 - $KENDU. Miazaki will be supporting Bueno. It is unique in the fact that no eth project founder has a cat token on solana which is named after his real cat. Bueno is a icon token of Kendu Miazaki's pet cat. The project is a cat meme coin on solana which is inspired by Kendu and Kendu Miazaki himself.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Bueno (BUENO) Ressurs

Bueno Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Bueno (BUENO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Bueno (BUENO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Bueno.

Sjekk Buenoprisprognosen nå!

BUENO til lokale valutaer

Bueno (BUENO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Bueno (BUENO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BUENO tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Bueno (BUENO)

Hvor mye er Bueno (BUENO) verdt i dag?
Live BUENO prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BUENO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BUENO til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Bueno?
Markedsverdien for BUENO er $ 45.93K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BUENO?
Den sirkulerende forsyningen av BUENO er 870.90M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBUENO ?
BUENO oppnådde en ATH-pris på 0.01093737 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BUENO?
BUENO så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til BUENO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BUENO er -- USD.
Vil BUENO gå høyere i år?
BUENO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BUENO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:47:09 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.