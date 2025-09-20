Buddha (BUDDHA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00005536$ 0.00005536 $ 0.00005536 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -0.30% Prisendring (7D) -0.30%

Buddha (BUDDHA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BUDDHA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BUDDHA er $ 0.00005536, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BUDDHA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -0.30% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Buddha (BUDDHA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 76.08K$ 76.08K $ 76.08K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 760.82K$ 760.82K $ 760.82K Opplagsforsyning 100.00B 100.00B 100.00B Total forsyning 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Buddha er $ 76.08K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BUDDHA er 100.00B, med en total tilgang på 1000000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 760.82K.