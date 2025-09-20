Dagens Buddha livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for BUDDHA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BUDDHA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Buddha livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for BUDDHA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BUDDHA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Buddha Logo

Buddha Pris (BUDDHA)

Ikke oppført

1 BUDDHA til USD livepris:

--
----
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Buddha (BUDDHA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:47:02 (UTC+8)

Buddha (BUDDHA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00005536
$ 0.00005536$ 0.00005536

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-0.30%

-0.30%

Buddha (BUDDHA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BUDDHA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BUDDHA er $ 0.00005536, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BUDDHA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -0.30% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Buddha (BUDDHA) Markedsinformasjon

$ 76.08K
$ 76.08K$ 76.08K

--
----

$ 760.82K
$ 760.82K$ 760.82K

100.00B
100.00B 100.00B

1,000,000,000,000.0
1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Buddha er $ 76.08K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BUDDHA er 100.00B, med en total tilgang på 1000000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 760.82K.

Buddha (BUDDHA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Buddha til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Buddha til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Buddha til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Buddha til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ 0+2.02%
60 dager$ 0+21.39%
90 dager$ 0--

Hva er Buddha (BUDDHA)

In an era where technology and spirituality converge, Buddha Coin represents an extraordinary cryptocurrency initiative. Crafted with the intent to unite people through benevolence and community, Buddha Coin seeks to make a lasting, positive impact on culture. Rooted in ancient Buddhist principles, this coin offers a decentralized ecosystem built upon the core values of Harmony, Enlightenment, and Stewardship. Buddha Coin doesn't just aim to be a cryptocurrency; it aspires to be a beacon of mindfulness and ethical living in the digital age. It encourages not only thoughtful giving but also a pursuit of higher values. By seamlessly merging the blockchain with mindful living, it paves the way for a kinder, more interconnected world that actively supports global good. We recognize that the cryptocurrency landscape is evolving rapidly, but it often lacks the spiritual and ethical considerations essential for true contentment. Buddha Coin was conceived to bridge this gap by harmoniously merging the transformative potential of crypto with the profound wisdom of Buddhist philosophy. Our mission is clear: to create a one-of-a-kind digital currency that artfully blends traditional values with modern prosperity. More than just a meme, Buddha Coin is a powerful tool for personal growth. It seeks to infuse the rapidly evolving digital landscape with spiritual and ethical considerations, advocating for the integration of eternal wisdom and modern prosperity. With Buddha Coin, we embark on a journey that transcends the boundaries of conventional finance, towards a world where financial well-being is intricately linked to the enrichment of our inner selves and the betterment of humanity as a whole.

Buddha (BUDDHA) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

BUDDHA til lokale valutaer

Buddha (BUDDHA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Buddha (BUDDHA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BUDDHA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Buddha (BUDDHA)

Hvor mye er Buddha (BUDDHA) verdt i dag?
Live BUDDHA prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BUDDHA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BUDDHA til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Buddha?
Markedsverdien for BUDDHA er $ 76.08K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BUDDHA?
Den sirkulerende forsyningen av BUDDHA er 100.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBUDDHA ?
BUDDHA oppnådde en ATH-pris på 0.00005536 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BUDDHA?
BUDDHA så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til BUDDHA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BUDDHA er -- USD.
Vil BUDDHA gå høyere i år?
BUDDHA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BUDDHA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:47:02 (UTC+8)

Buddha (BUDDHA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

