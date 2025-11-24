Bucket Protocol BUCK Stablecoin pris i dag

Sanntids Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) pris i dag er $ 1.001, med en 4.24% endring de siste 24 timene. Nåværende BUCK til USD konverteringssats er $ 1.001 per BUCK.

Bucket Protocol BUCK Stablecoin rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 26,313,896, med en sirkulerende forsyning på 26.28M BUCK. I løpet av de siste 24 timene BUCK har den blitt handlet mellom $ 0.960267(laveste) og $ 1.001 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.23, mens tidenes laveste notering var $ 0.000978.

Kortsiktig har BUCK beveget seg +0.13% i løpet av den siste timen og +0.26% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 26.31M$ 26.31M $ 26.31M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 26.31M$ 26.31M $ 26.31M Opplagsforsyning 26.28M 26.28M 26.28M Total forsyning 26,277,233.22671772 26,277,233.22671772 26,277,233.22671772

Nåværende markedsverdi på Bucket Protocol BUCK Stablecoin er $ 26.31M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BUCK er 26.28M, med en total tilgang på 26277233.22671772. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 26.31M.