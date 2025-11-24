BørsDEX+
Sanntidspris for Bucket Protocol BUCK Stablecoin er i dag 1.001 USD.BUCK markedsverdien er 26,313,896 USD. Spor sanntids BUCK to USD prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer!Sanntidspris for Bucket Protocol BUCK Stablecoin er i dag 1.001 USD.BUCK markedsverdien er 26,313,896 USD. Spor sanntids BUCK to USD prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer!

1 BUCK til USD livepris:

$0.998112
$0.998112$0.998112
+3.30%1D
USD
Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 00:18:41 (UTC+8)

Bucket Protocol BUCK Stablecoin pris i dag

Sanntids Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) pris i dag er $ 1.001, med en 4.24% endring de siste 24 timene. Nåværende BUCK til USD konverteringssats er $ 1.001 per BUCK.

Bucket Protocol BUCK Stablecoin rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 26,313,896, med en sirkulerende forsyning på 26.28M BUCK. I løpet av de siste 24 timene BUCK har den blitt handlet mellom $ 0.960267(laveste) og $ 1.001 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.23, mens tidenes laveste notering var $ 0.000978.

Kortsiktig har BUCK beveget seg +0.13% i løpet av den siste timen og +0.26% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) Markedsinformasjon

$ 26.31M
$ 26.31M$ 26.31M

--
----

$ 26.31M
$ 26.31M$ 26.31M

26.28M
26.28M 26.28M

26,277,233.22671772
26,277,233.22671772 26,277,233.22671772

Nåværende markedsverdi på Bucket Protocol BUCK Stablecoin er $ 26.31M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BUCK er 26.28M, med en total tilgang på 26277233.22671772. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 26.31M.

Bucket Protocol BUCK Stablecoin prishistorikk USD

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.960267
$ 0.960267$ 0.960267
24 timer lav
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001
24 timer høy

$ 0.960267
$ 0.960267$ 0.960267

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 1.23
$ 1.23$ 1.23

$ 0.000978
$ 0.000978$ 0.000978

+0.13%

+4.24%

+0.26%

+0.26%

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Bucket Protocol BUCK Stablecoin til USD ble $ +0.04070294.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Bucket Protocol BUCK Stablecoin til USD ble $ +0.0015321306.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Bucket Protocol BUCK Stablecoin til USD ble $ -0.0032957925.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Bucket Protocol BUCK Stablecoin til USD ble $ +0.0006200676986284.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.04070294+4.24%
30 dager$ +0.0015321306+0.15%
60 dager$ -0.0032957925-0.32%
90 dager$ +0.0006200676986284+0.06%

Prisforutsigelse for Bucket Protocol BUCK Stablecoin

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) prisprognose for 2030 (om 5 år)
I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på BUCK for 2030 $ -- med en 0.00% vekstrate.
Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) prisprognose for 2040 (om 15 år)

I 2040 kan prisen på Bucket Protocol BUCK Stablecoin potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ --.

Ansvarsfraskrivelse: Disse scenariene er illustrerende og lærerike, kryptovalutaer er volatile. Gjør dine egne undersøkelser (DYOR) før du tar avgjørelser.
Ansvarsfraskrivelse: Disse scenariene er illustrerende og lærerike, kryptovalutaer er volatile. Gjør dine egne undersøkelser (DYOR) før du tar avgjørelser.
Vil du vite hva prisen for Bucket Protocol BUCK Stablecoin vil nå i 2025–2026? Gå til siden vår om prisforutsigelser for BUCK prisforutsigelser for årene 2025–2026 ved å klikke på Bucket Protocol BUCK Stablecoin prisforutsigelser.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden.

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) Ressurs

Hvor mye vil 1 Bucket Protocol BUCK Stablecoin være verdt i 2030?
Hvis Bucket Protocol BUCK Stablecoin skulle vokse med en årlig rate på 5%, kan den estimerte verdien nå rundt$-- innen 2026, $-- innen 2030, $-- innen 2035 og $-- innen 2040. Disse tallene illustrerer et compound-vekst-scenario, selv om den faktiske fremtidige prisen vil avhenge av markedsadopsjon, regulatorisk utvikling og makroøkonomiske forhold. Du kan se hele prognosetabellen nedenfor for en detaljert år-for-år-oversikt over potensielle Bucket Protocol BUCK Stablecoin priser og forventet avkastning.
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 00:18:41 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.