Bucket Hat (BUCKET) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00004379 $ 0.00004379 $ 0.00004379 24 timer lav $ 0.00004884 $ 0.00004884 $ 0.00004884 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00004379$ 0.00004379 $ 0.00004379 24 timer høy $ 0.00004884$ 0.00004884 $ 0.00004884 All Time High $ 0.00037892$ 0.00037892 $ 0.00037892 Laveste pris $ 0.00002581$ 0.00002581 $ 0.00002581 Prisendring (1H) +0.15% Prisendring (1D) +7.68% Prisendring (7D) +7.24% Prisendring (7D) +7.24%

Bucket Hat (BUCKET) sanntidsprisen er $0.00004879. I løpet av de siste 24 timene har BUCKET blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00004379 og et toppnivå på $ 0.00004884, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BUCKET er $ 0.00037892, mens den rekordlave prisen er $ 0.00002581.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BUCKET endret seg med +0.15% i løpet av den siste timen, +7.68% over 24 timer og +7.24% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bucket Hat (BUCKET) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 48.49K$ 48.49K $ 48.49K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 48.49K$ 48.49K $ 48.49K Opplagsforsyning 999.34M 999.34M 999.34M Total forsyning 999,337,043.776249 999,337,043.776249 999,337,043.776249

Nåværende markedsverdi på Bucket Hat er $ 48.49K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BUCKET er 999.34M, med en total tilgang på 999337043.776249. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 48.49K.