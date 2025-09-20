BUBL (BUBL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.74% Prisendring (7D) +5.52% Prisendring (7D) +5.52%

BUBL (BUBL) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BUBL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BUBL er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BUBL endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.74% over 24 timer og +5.52% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BUBL (BUBL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 15.57K$ 15.57K $ 15.57K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 16.63K$ 16.63K $ 16.63K Opplagsforsyning 9.36B 9.36B 9.36B Total forsyning 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på BUBL er $ 15.57K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BUBL er 9.36B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 16.63K.