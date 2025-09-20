Bubbo (BUBO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.17% Prisendring (1D) -4.45% Prisendring (7D) -1.31% Prisendring (7D) -1.31%

Bubbo (BUBO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BUBO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BUBO er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BUBO endret seg med +0.17% i løpet av den siste timen, -4.45% over 24 timer og -1.31% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bubbo (BUBO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.14K$ 8.14K $ 8.14K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 8.14K$ 8.14K $ 8.14K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Bubbo er $ 8.14K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BUBO er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.14K.