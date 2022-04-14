Bubblu (BUBBLU) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Bubblu (BUBBLU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Bubblu (BUBBLU) Informasjon Join Bubblu on his exciting adventures, taking on one fun quest at a time. Each step is filled with surprises, challenges, and moments that bring the community together in laughter and excitement. Whether Bubblu is solving problems, exploring new places, or simply getting into mischief, his journey is about creating memories and spreading joy. Be part of the story and see where his next quest takes him. Offisiell nettside: https://www.bubblu.xyz/ Kjøp BUBBLU nå!

Bubblu (BUBBLU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bubblu (BUBBLU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 9.83K $ 9.83K $ 9.83K Total forsyning: $ 998.55M $ 998.55M $ 998.55M Sirkulerende forsyning: $ 998.55M $ 998.55M $ 998.55M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.83K $ 9.83K $ 9.83K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Bubblu (BUBBLU) pris

Bubblu (BUBBLU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bubblu (BUBBLU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BUBBLU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BUBBLU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BUBBLUs tokenomics, kan du utforske BUBBLU tokenets livepris!

BUBBLU prisforutsigelse Vil du vite hvor BUBBLU kan være på vei? Vår BUBBLU prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BUBBLU tokenets prisforutsigelse nå!

