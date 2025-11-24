Hva er BTCBULL

BTC Bull Token (BTCBULL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BTC Bull Token (BTCBULL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.04M $ 1.04M $ 1.04M Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.04M $ 1.04M $ 1.04M All-time high: $ 0.241602 $ 0.241602 $ 0.241602 All-Time Low: $ 0.00010301 $ 0.00010301 $ 0.00010301 Nåværende pris: $ 0.01041539 $ 0.01041539 $ 0.01041539 Lær mer om BTC Bull Token (BTCBULL) pris Kjøp BTCBULL nå!

BTC Bull Token (BTCBULL) Informasjon Offisiell nettside: https://btcbulltoken.meme/

BTC Bull Token (BTCBULL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BTC Bull Token (BTCBULL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BTCBULL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BTCBULL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BTCBULLs tokenomics, kan du utforske BTCBULL tokenets livepris!

BTCBULL prisforutsigelse Vil du vite hvor BTCBULL kan være på vei? Vår BTCBULL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BTCBULL tokenets prisforutsigelse nå!

