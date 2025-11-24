BTC Bull Token pris i dag

Sanntids BTC Bull Token (BTCBULL) pris i dag er $ 0.01041539, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende BTCBULL til USD konverteringssats er $ 0.01041539 per BTCBULL.

BTC Bull Token rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,041,539, med en sirkulerende forsyning på 100.00M BTCBULL. I løpet av de siste 24 timene BTCBULL har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.241602, mens tidenes laveste notering var $ 0.00010301.

Kortsiktig har BTCBULL beveget seg -- i løpet av den siste timen og +55.38% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

BTC Bull Token (BTCBULL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på BTC Bull Token er $ 1.04M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BTCBULL er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.04M.