BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 57.19 $ 57.19 $ 57.19 24 timer lav $ 58.42 $ 58.42 $ 58.42 24 timer høy 24 timer lav $ 57.19$ 57.19 $ 57.19 24 timer høy $ 58.42$ 58.42 $ 58.42 All Time High $ 199.13$ 199.13 $ 199.13 Laveste pris $ 2.71$ 2.71 $ 2.71 Prisendring (1H) 0.00% Prisendring (1D) -1.01% Prisendring (7D) +0.01% Prisendring (7D) +0.01%

BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) sanntidsprisen er $57.51. I løpet av de siste 24 timene har BTC2X-FLI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 57.19 og et toppnivå på $ 58.42, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BTC2X-FLI er $ 199.13, mens den rekordlave prisen er $ 2.71.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BTC2X-FLI endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -1.01% over 24 timer og +0.01% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.16M$ 4.16M $ 4.16M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.16M$ 4.16M $ 4.16M Opplagsforsyning 72.30K 72.30K 72.30K Total forsyning 72,301.41654232713 72,301.41654232713 72,301.41654232713

Nåværende markedsverdi på BTC 2x Flexible Leverage Index er $ 4.16M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BTC2X-FLI er 72.30K, med en total tilgang på 72301.41654232713. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.16M.