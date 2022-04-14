BrutalSol (BRUTE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BrutalSol (BRUTE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BrutalSol (BRUTE) Informasjon BrutalSol is a Monopoly inspired on-chain GameFi board game. It works with player minting cities, collecting and paying rent, passing checkpoints of Jail, Tax authority & bunkers - all with the roll of a dice to travel the board. The players can permanently burn their minted units to reclaim its base cost (-5% transaction fee) — eliminating “rug” risk and preserving capital. $Brute is BrutalSol's utility token for which we are continuing to enhance usage of. Game Currency: SOL is currently used to mint cities, pay board transaction fees. $Brute will be used to purchase the upcoming NFT booster cards. Profit Share: 100 % of the game’s 5 % processing fee is streamed back to $BRUTE holders in SOL via a treasury contract. Staking and Boosts: Stake $BRUTE to earn additional SOL rewards and unlock rent-multiplier perks such as lower radiation and tax rebates. MarketPlace Fuel (Roadmap-June2025): All trades in the upcoming in-game NFT Card Marketplace will settle in $BRUTE, creating constant transactional demand The social aspect of the game allows players to form communities - which can get together to use their tax points & decrease their city radiations / sabotage other cities. Decreasing your city radiation increases the rent multiplier. 10% of the supply has been locked. Our entire traction has been organic where we have over 400 organic players & over 250 mints within 5 days launch. Offisiell nettside: https://www.brutalsol.fun/ Teknisk dokument: https://brutalsol.gitbook.io/brutalsol Kjøp BRUTE nå!

BrutalSol (BRUTE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BrutalSol (BRUTE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 31.07K $ 31.07K $ 31.07K Total forsyning: $ 999.52M $ 999.52M $ 999.52M Sirkulerende forsyning: $ 903.33M $ 903.33M $ 903.33M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 34.38K $ 34.38K $ 34.38K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om BrutalSol (BRUTE) pris

BrutalSol (BRUTE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BrutalSol (BRUTE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BRUTE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BRUTE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BRUTEs tokenomics, kan du utforske BRUTE tokenets livepris!

