Brrr de Money (BRRR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.69% Prisendring (7D) -4.82% Prisendring (7D) -4.82%

Brrr de Money (BRRR) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BRRR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BRRR er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BRRR endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.69% over 24 timer og -4.82% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Brrr de Money (BRRR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 145.43K$ 145.43K $ 145.43K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 145.43K$ 145.43K $ 145.43K Opplagsforsyning 100.00B 100.00B 100.00B Total forsyning 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Brrr de Money er $ 145.43K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BRRR er 100.00B, med en total tilgang på 100000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 145.43K.