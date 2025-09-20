Brotherhood (BOG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00474994$ 0.00474994 $ 0.00474994 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.38% Prisendring (7D) +3.86% Prisendring (7D) +3.86%

Brotherhood (BOG) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BOG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BOG er $ 0.00474994, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BOG endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.38% over 24 timer og +3.86% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Brotherhood (BOG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 14.14K$ 14.14K $ 14.14K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 14.14K$ 14.14K $ 14.14K Opplagsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total forsyning 999,999,999.0 999,999,999.0 999,999,999.0

Nåværende markedsverdi på Brotherhood er $ 14.14K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BOG er 1000.00M, med en total tilgang på 999999999.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 14.14K.