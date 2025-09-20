Brokoli (BRKL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00310789 $ 0.00310789 $ 0.00310789 24 timer lav $ 0.00357419 $ 0.00357419 $ 0.00357419 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00310789$ 0.00310789 $ 0.00310789 24 timer høy $ 0.00357419$ 0.00357419 $ 0.00357419 All Time High $ 1.83$ 1.83 $ 1.83 Laveste pris $ 0.00309859$ 0.00309859 $ 0.00309859 Prisendring (1H) +0.78% Prisendring (1D) -10.58% Prisendring (7D) -10.38% Prisendring (7D) -10.38%

Brokoli (BRKL) sanntidsprisen er $0.00313653. I løpet av de siste 24 timene har BRKL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00310789 og et toppnivå på $ 0.00357419, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BRKL er $ 1.83, mens den rekordlave prisen er $ 0.00309859.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BRKL endret seg med +0.78% i løpet av den siste timen, -10.58% over 24 timer og -10.38% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Brokoli (BRKL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 167.72K$ 167.72K $ 167.72K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 392.07K$ 392.07K $ 392.07K Opplagsforsyning 53.47M 53.47M 53.47M Total forsyning 125,000,000.0 125,000,000.0 125,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Brokoli er $ 167.72K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BRKL er 53.47M, med en total tilgang på 125000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 392.07K.