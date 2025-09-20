Dagens BROKIE AI livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for $BROKIE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk $BROKIE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens BROKIE AI livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for $BROKIE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk $BROKIE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

BROKIE AI Pris ($BROKIE)

Ikke oppført

1 $BROKIE til USD livepris:

--
----
0.00%1D
USD
BROKIE AI ($BROKIE) Live prisdiagram
BROKIE AI ($BROKIE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00153486
$ 0.00153486$ 0.00153486

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-2.30%

-2.30%

BROKIE AI ($BROKIE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har $BROKIE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $BROKIE er $ 0.00153486, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $BROKIE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -2.30% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BROKIE AI ($BROKIE) Markedsinformasjon

$ 13.90K
$ 13.90K$ 13.90K

--
----

$ 13.90K
$ 13.90K$ 13.90K

999.84M
999.84M 999.84M

999,843,489.332634
999,843,489.332634 999,843,489.332634

Nåværende markedsverdi på BROKIE AI er $ 13.90K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $BROKIE er 999.84M, med en total tilgang på 999843489.332634. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.90K.

BROKIE AI ($BROKIE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på BROKIE AI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på BROKIE AI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på BROKIE AI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på BROKIE AI til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ 0+33.32%
60 dager$ 0+9.95%
90 dager$ 0--

Hva er BROKIE AI ($BROKIE)

The meme itself revolves around "brokie" who is a cute, funny, and an ambitious figure who looks to turn his $2 investment into $1000 through his $BROKIE investment. The projects main goal is to bring light to the idea of "being broke" as everyone in this world starts broke, or is currently broke. We want to be able to bring light to the idea of "having fun with your friends" in the space. $BROKIE currently has an AI agent based persona, but the project will be expanding towards IP based content such as memes and animations as well. Overall, BROKIE is meant to serve as a community empowered by the drive to see BROKIE win, and finally achieve his 4 figure dream!

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

BROKIE AI ($BROKIE) Ressurs

BROKIE AI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil BROKIE AI ($BROKIE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BROKIE AI ($BROKIE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for BROKIE AI.

Sjekk BROKIE AIprisprognosen nå!

$BROKIE til lokale valutaer

BROKIE AI ($BROKIE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BROKIE AI ($BROKIE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om $BROKIE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om BROKIE AI ($BROKIE)

Hvor mye er BROKIE AI ($BROKIE) verdt i dag?
Live $BROKIE prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende $BROKIE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på $BROKIE til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for BROKIE AI?
Markedsverdien for $BROKIE er $ 13.90K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av $BROKIE?
Den sirkulerende forsyningen av $BROKIE er 999.84M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) for$BROKIE ?
$BROKIE oppnådde en ATH-pris på 0.00153486 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på $BROKIE?
$BROKIE så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til $BROKIE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for $BROKIE er -- USD.
Vil $BROKIE gå høyere i år?
$BROKIE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut $BROKIE prisprognosen for en mer grundig analyse.
