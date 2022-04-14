Brokecoin (BROKE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Brokecoin (BROKE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Brokecoin (BROKE) Informasjon BrokeCoin is a meme-meets-utility cryptocurrency project operating under the ethos of Transparency, Community, and Respect. Formally registered as an LLC in Wyoming, USA, BrokeCoin is building an expansive ecosystem that combines light-hearted spirit of meme culture with real-world crypto utilities—spanning gaming, staking, NFTs, web services, and an e-commerce platform. Brokecoin believes in developing useful and interesting meme-inspired utilities to both service the crypto industry, and generate value for holders. Offisiell nettside: https://brokecoinonsol.com Teknisk dokument: https://www.brokecoinonsol.com/pdfs/Broke.pdf Kjøp BROKE nå!

Brokecoin (BROKE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Brokecoin (BROKE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.80M Total forsyning: $ 89.71B Sirkulerende forsyning: $ 89.67B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.80M All-time high: $ 0 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0 Lær mer om Brokecoin (BROKE) pris

Brokecoin (BROKE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Brokecoin (BROKE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BROKE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BROKE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BROKEs tokenomics, kan du utforske BROKE tokenets livepris!

BROKE prisforutsigelse Vil du vite hvor BROKE kan være på vei? Vår BROKE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BROKE tokenets prisforutsigelse nå!

