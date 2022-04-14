brodogcoin (BRO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i brodogcoin (BRO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

brodogcoin (BRO) Informasjon The Bro Everyone Needs. Imagine a cryptocurrency that's not just a digital asset but your ultimate bro in the world of crypto. Brodogcoin is the loyal companion that stands by your side, ready to fetch those gains and have your back through thick and thin. Whether you're navigating the highs and lows of the market, chilling with your crew, or grinding for that next big move, Brodogcoin is there, bringing good vibes and zero drama. This is more than just a coin—it's your reliable wingman in the wild west of crypto, always ready to help you level up. Because every bro deserves a loyal companion, and with Brodogcoin, you're never riding solo! Offisiell nettside: https://brodogonsol.com/

brodogcoin (BRO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for brodogcoin (BRO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 16.77K $ 16.77K $ 16.77K Total forsyning: $ 965.30M $ 965.30M $ 965.30M Sirkulerende forsyning: $ 965.30M $ 965.30M $ 965.30M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 16.77K $ 16.77K $ 16.77K All-time high: $ 0.00199177 $ 0.00199177 $ 0.00199177 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om brodogcoin (BRO) pris

brodogcoin (BRO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak brodogcoin (BRO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BRO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BRO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BROs tokenomics, kan du utforske BRO tokenets livepris!

