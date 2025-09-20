Bro the cat (BRO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00726825$ 0.00726825 $ 0.00726825 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.06% Prisendring (1D) -4.19% Prisendring (7D) -12.29% Prisendring (7D) -12.29%

Bro the cat (BRO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BRO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BRO er $ 0.00726825, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BRO endret seg med +0.06% i løpet av den siste timen, -4.19% over 24 timer og -12.29% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bro the cat (BRO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 169.93K$ 169.93K $ 169.93K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 169.93K$ 169.93K $ 169.93K Opplagsforsyning 999.60M 999.60M 999.60M Total forsyning 999,603,466.618764 999,603,466.618764 999,603,466.618764

Nåværende markedsverdi på Bro the cat er $ 169.93K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BRO er 999.60M, med en total tilgang på 999603466.618764. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 169.93K.