BRO on BASE pris i dag

Sanntids BRO on BASE (BRO) pris i dag er --, med en 0.50% endring de siste 24 timene. Nåværende BRO til USD konverteringssats er -- per BRO.

BRO on BASE rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 10,064.78, med en sirkulerende forsyning på 929.57M BRO. I løpet av de siste 24 timene BRO har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har BRO beveget seg -- i løpet av den siste timen og -10.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

BRO on BASE (BRO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.06K$ 10.06K $ 10.06K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.65K$ 10.65K $ 10.65K Opplagsforsyning 929.57M 929.57M 929.57M Total forsyning 984,032,153.0 984,032,153.0 984,032,153.0

Nåværende markedsverdi på BRO on BASE er $ 10.06K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BRO er 929.57M, med en total tilgang på 984032153.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.65K.