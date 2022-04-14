Bro if I held (IF) tokenomics
"Bro if I held, I would not be so poor" is a meme everyone in the memespace can relate to, timeless, edgy and relateable to everyone.
It is now a community takeover and within the second day of CTO it hit over 5000 holders! Which really shows that this is a meme that has come to stay.
Enjoy the memes, the fun and do not become the meme itself.
If only you held bro, you would not cope so much.
Bro if I held (IF) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bro if I held (IF), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
Bro if I held (IF) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak Bro if I held (IF) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet IF tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange IF tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår IFs tokenomics, kan du utforske IF tokenets livepris!
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.