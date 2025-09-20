Bro if I held (IF) Prisinformasjon (USD)

Bro if I held (IF) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har IF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til IF er $ 0.00130147, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har IF endret seg med +0.12% i løpet av den siste timen, -3.40% over 24 timer og -8.48% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bro if I held (IF) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Bro if I held er $ 28.25K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på IF er 996.93M, med en total tilgang på 996930041.292737. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 28.25K.