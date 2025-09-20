Dagens BRLA Digital BRLA livepris er 0.187315 USD. Spor prisoppdateringer for BRLA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BRLA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens BRLA Digital BRLA livepris er 0.187315 USD. Spor prisoppdateringer for BRLA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BRLA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 BRLA til USD livepris:

$0.187318
-0.30%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
BRLA Digital BRLA (BRLA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:19:17 (UTC+8)

BRLA Digital BRLA (BRLA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.187142
24 timer lav
$ 0.188024
24 timer høy

$ 0.187142
$ 0.188024
$ 0.188813
$ 0.075673
-0.00%

-0.37%

+0.93%

+0.93%

BRLA Digital BRLA (BRLA) sanntidsprisen er $0.187315. I løpet av de siste 24 timene har BRLA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.187142 og et toppnivå på $ 0.188024, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BRLA er $ 0.188813, mens den rekordlave prisen er $ 0.075673.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BRLA endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -0.37% over 24 timer og +0.93% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BRLA Digital BRLA (BRLA) Markedsinformasjon

$ 3.19M
--
$ 3.19M
17.01M
17,011,668.67386403
Nåværende markedsverdi på BRLA Digital BRLA er $ 3.19M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BRLA er 17.01M, med en total tilgang på 17011668.67386403. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.19M.

BRLA Digital BRLA (BRLA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på BRLA Digital BRLA til USD ble $ -0.0007050893576118.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på BRLA Digital BRLA til USD ble $ +0.0062357163.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på BRLA Digital BRLA til USD ble $ +0.0085561371.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på BRLA Digital BRLA til USD ble $ +0.00772070823524547.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0007050893576118-0.37%
30 dager$ +0.0062357163+3.33%
60 dager$ +0.0085561371+4.57%
90 dager$ +0.00772070823524547+4.30%

Hva er BRLA Digital BRLA (BRLA)

BRLA Digital offers a BRL-pegged stablecoin specifically designed for cross-border transactions, catering to B2B clients seeking efficient and secure payment solutions. The BRLA token is the only audited BRL stablecoin, providing smooth and reliable on/off ramps for businesses. By utilizing the BRLA token, companies can streamline their financial operations, and reduce transaction costs, all within a fully compliant framework.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

BRLA Digital BRLA (BRLA) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

BRLA Digital BRLA Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil BRLA Digital BRLA (BRLA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BRLA Digital BRLA (BRLA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for BRLA Digital BRLA.

Sjekk BRLA Digital BRLAprisprognosen nå!

BRLA til lokale valutaer

BRLA Digital BRLA (BRLA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BRLA Digital BRLA (BRLA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BRLA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om BRLA Digital BRLA (BRLA)

Hvor mye er BRLA Digital BRLA (BRLA) verdt i dag?
Live BRLA prisen i USD er 0.187315 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BRLA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BRLA til USD er $ 0.187315. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for BRLA Digital BRLA?
Markedsverdien for BRLA er $ 3.19M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BRLA?
Den sirkulerende forsyningen av BRLA er 17.01M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBRLA ?
BRLA oppnådde en ATH-pris på 0.188813 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BRLA?
BRLA så en ATL-pris på 0.075673 USD.
Hva er handelsvolumet til BRLA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BRLA er -- USD.
Vil BRLA gå høyere i år?
BRLA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BRLA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:19:17 (UTC+8)

