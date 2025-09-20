BRLA Digital BRLA (BRLA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.187142 $ 0.187142 $ 0.187142 24 timer lav $ 0.188024 $ 0.188024 $ 0.188024 24 timer høy 24 timer lav $ 0.187142$ 0.187142 $ 0.187142 24 timer høy $ 0.188024$ 0.188024 $ 0.188024 All Time High $ 0.188813$ 0.188813 $ 0.188813 Laveste pris $ 0.075673$ 0.075673 $ 0.075673 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -0.37% Prisendring (7D) +0.93% Prisendring (7D) +0.93%

BRLA Digital BRLA (BRLA) sanntidsprisen er $0.187315. I løpet av de siste 24 timene har BRLA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.187142 og et toppnivå på $ 0.188024, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BRLA er $ 0.188813, mens den rekordlave prisen er $ 0.075673.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BRLA endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -0.37% over 24 timer og +0.93% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BRLA Digital BRLA (BRLA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.19M$ 3.19M $ 3.19M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.19M$ 3.19M $ 3.19M Opplagsforsyning 17.01M 17.01M 17.01M Total forsyning 17,011,668.67386403 17,011,668.67386403 17,011,668.67386403

Nåværende markedsverdi på BRLA Digital BRLA er $ 3.19M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BRLA er 17.01M, med en total tilgang på 17011668.67386403. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.19M.