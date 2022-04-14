BRK690k (BRK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BRK690k (BRK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BRK690k (BRK) Informasjon BRK690k is a memecoin experiment inspired by the legendary growth of Berkshire Hathaway Class A stock ($BRK.A), which rose from $250 to $690k over four decades. Created by the fictional character Barren Wuffett, the project embraces humor, creativity, and innovation through its Price-Patterned Tokenomics™, exploring whether a stock-to-meme narrative can achieve similar growth. BRK690k is both a satirical commentary on traditional finance and a community-driven effort to blend memecoins and stock-inspired value trajectories. Offisiell nettside: https://brk690k.com/ Kjøp BRK nå!

BRK690k (BRK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BRK690k (BRK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 71.81K $ 71.81K $ 71.81K Total forsyning: $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 Sirkulerende forsyning: $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 71.81K $ 71.81K $ 71.81K All-time high: $ 4,970.1 $ 4,970.1 $ 4,970.1 All-Time Low: $ 248.38 $ 248.38 $ 248.38 Nåværende pris: $ 718.11 $ 718.11 $ 718.11 Lær mer om BRK690k (BRK) pris

BRK690k (BRK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BRK690k (BRK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BRK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BRK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BRKs tokenomics, kan du utforske BRK tokenets livepris!

BRK prisforutsigelse Vil du vite hvor BRK kan være på vei? Vår BRK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BRK tokenets prisforutsigelse nå!

