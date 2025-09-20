BRK690k (BRK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 4,970.1$ 4,970.1 $ 4,970.1 Laveste pris $ 248.38$ 248.38 $ 248.38 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +7.05% Prisendring (7D) +7.05%

BRK690k (BRK) sanntidsprisen er $718.11. I løpet av de siste 24 timene har BRK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BRK er $ 4,970.1, mens den rekordlave prisen er $ 248.38.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BRK endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +7.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BRK690k (BRK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 71.81K$ 71.81K $ 71.81K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 71.81K$ 71.81K $ 71.81K Opplagsforsyning 100.00 100.00 100.00 Total forsyning 100.0 100.0 100.0

Nåværende markedsverdi på BRK690k er $ 71.81K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BRK er 100.00, med en total tilgang på 100.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 71.81K.