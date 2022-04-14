Briun Armstrung (BRIUN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Briun Armstrung (BRIUN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Briun Armstrung (BRIUN) Informasjon Briun is the first deflationary memecoin on Base thanks to UniV3 fees used to buyback and burn supply. Offisiell nettside: https://briunarmstrung.com Kjøp BRIUN nå!

Briun Armstrung (BRIUN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Briun Armstrung (BRIUN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 211.83K $ 211.83K $ 211.83K Total forsyning: $ 769.46M $ 769.46M $ 769.46M Sirkulerende forsyning: $ 769.46M $ 769.46M $ 769.46M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 211.83K $ 211.83K $ 211.83K All-time high: $ 0.0328559 $ 0.0328559 $ 0.0328559 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00027529 $ 0.00027529 $ 0.00027529 Lær mer om Briun Armstrung (BRIUN) pris

Briun Armstrung (BRIUN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Briun Armstrung (BRIUN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BRIUN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BRIUN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BRIUNs tokenomics, kan du utforske BRIUN tokenets livepris!

BRIUN prisforutsigelse Vil du vite hvor BRIUN kan være på vei? Vår BRIUN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BRIUN tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!