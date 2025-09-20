Dagens Briun Armstrung livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for BRIUN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BRIUN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Briun Armstrung livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for BRIUN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BRIUN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om BRIUN

BRIUN Prisinformasjon

BRIUN Offisiell nettside

BRIUN tokenomics

BRIUN Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Briun Armstrung Logo

Briun Armstrung Pris (BRIUN)

Ikke oppført

1 BRIUN til USD livepris:

$0.00034698
$0.00034698$0.00034698
+16.50%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Briun Armstrung (BRIUN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:57:56 (UTC+8)

Briun Armstrung (BRIUN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0328559
$ 0.0328559$ 0.0328559

$ 0
$ 0$ 0

-0.02%

+16.49%

+26.95%

+26.95%

Briun Armstrung (BRIUN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BRIUN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BRIUN er $ 0.0328559, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BRIUN endret seg med -0.02% i løpet av den siste timen, +16.49% over 24 timer og +26.95% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Briun Armstrung (BRIUN) Markedsinformasjon

$ 267.00K
$ 267.00K$ 267.00K

--
----

$ 267.00K
$ 267.00K$ 267.00K

769.46M
769.46M 769.46M

769,457,324.025033
769,457,324.025033 769,457,324.025033

Nåværende markedsverdi på Briun Armstrung er $ 267.00K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BRIUN er 769.46M, med en total tilgang på 769457324.025033. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 267.00K.

Briun Armstrung (BRIUN) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Briun Armstrung til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Briun Armstrung til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Briun Armstrung til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Briun Armstrung til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+16.49%
30 dager$ 0-7.76%
60 dager$ 0-22.08%
90 dager$ 0--

Hva er Briun Armstrung (BRIUN)

Briun is the first deflationary memecoin on Base thanks to UniV3 fees used to buyback and burn supply.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Briun Armstrung (BRIUN) Ressurs

Offisiell nettside

Briun Armstrung Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Briun Armstrung (BRIUN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Briun Armstrung (BRIUN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Briun Armstrung.

Sjekk Briun Armstrungprisprognosen nå!

BRIUN til lokale valutaer

Briun Armstrung (BRIUN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Briun Armstrung (BRIUN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BRIUN tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Briun Armstrung (BRIUN)

Hvor mye er Briun Armstrung (BRIUN) verdt i dag?
Live BRIUN prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BRIUN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BRIUN til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Briun Armstrung?
Markedsverdien for BRIUN er $ 267.00K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BRIUN?
Den sirkulerende forsyningen av BRIUN er 769.46M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBRIUN ?
BRIUN oppnådde en ATH-pris på 0.0328559 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BRIUN?
BRIUN så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til BRIUN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BRIUN er -- USD.
Vil BRIUN gå høyere i år?
BRIUN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BRIUN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:57:56 (UTC+8)

Briun Armstrung (BRIUN) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.