Briun Armstrung (BRIUN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.0328559 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.02% Prisendring (1D) +16.49% Prisendring (7D) +26.95%

Briun Armstrung (BRIUN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BRIUN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BRIUN er $ 0.0328559, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BRIUN endret seg med -0.02% i løpet av den siste timen, +16.49% over 24 timer og +26.95% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Briun Armstrung (BRIUN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 267.00K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 267.00K Opplagsforsyning 769.46M Total forsyning 769,457,324.025033

Nåværende markedsverdi på Briun Armstrung er $ 267.00K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BRIUN er 769.46M, med en total tilgang på 769457324.025033. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 267.00K.